أكد مدرب الأهلي مارينو بوسيتش، صعوبة مواجهة الشمال القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن فريقه يمتلك الإمكانات والعناصر القادرة على المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية، رغم قوة المنافس وقدراته الفردية.



وقال بوسيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «مباريات دوري أبطال آسيا دائماً ممتعة وصعبة، نظراً للمستويات العالية التي تقدمها الفرق المشاركة، ومنافسنا القادم فريق منظم ويمتلك قدرات فردية مميزة، وهو ما يجعل مواجهته صعبة للغاية».



وأضاف: «نحن أيضاً فريق قوي، ونمتلك قدرات فردية مميزة وطموحاً كبيراً للمنافسة أمام الجميع وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ولذلك أتحمس دائماً لمثل هذه التحديات».



وفي ما يتعلق بالجاهزية البدنية، أوضح لاعب الأهلي فالنتين أتانجانا أن الفريق يفتقد لاعباً واحداً منذ أسبوعين، إثر إصابة تعرض لها خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا، فيما يتوافر بقية اللاعبين، رغم معاناة بعضهم من مشكلات بدنية طفيفة.



وأشار أتانجانا إلى أن ضغط المباريات والإرهاق الناتج عن المشاركات الدولية يفرضان التعامل بحذر مع الحالة البدنية للاعبين، لافتاً إلى إمكانية تحديد دقائق مشاركة بعض العناصر خلال المواجهة، لتجنب تفاقم الإصابات والمحافظة على جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.