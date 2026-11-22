تنطلق (الاثنين) منافسات الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وفي واجهتها مواجهة الجبلين والزلفي. وبينما يسعى العلا إلى تعزيز صدارته والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، يلاحقه الجبلين بفارق أربع نقاط، ويترقب الطائي مواجهة هجر قبل ديربي حائل في الجولة المقبلة.



ويتصدر العلا الترتيب بـ28 نقطة وله مباراة مؤجلة، يليه الجبلين بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ21 نقطة. ويحتل النجمة المركز الرابع بـ19 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف على ضمك، فيما يتمسك الزلفي بالمركز السادس، آخر مراكز الملحق، برصيد 18 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأنوار السابع الذي يملك مباراة مؤجلة.

ضمك يبحث عن استعادة الانتصارات



يفتتح الجيل والصقر مباريات الجولة في الأحساء، حيث يسعى الجيل إلى تحقيق فوزه الثاني ومغادرة المركز الأخير، فيما يتطلع الصقر، صاحب المركز الثامن بـ14 نقطة، إلى الاقتراب من مراكز الملحق.



ويحل ضمك ضيفًا على جدة بحثًا عن استعادة نغمة الفوز بعد تعثره أمام الأنوار، فيما يأمل جدة إنهاء سلسلة غيابه عن الانتصارات منذ الجولة الثانية.



قمة في حائل والطائي يلاقي هجر



يستضيف الجبلين نظيره الزلفي وذلك يوم (الثلاثاء) في أبرز مواجهات الجولة. ويسعى وصيف الترتيب إلى مواصلة انتصاراته والضغط على العلا قبل ديربي حائل، فيما يطمح الزلفي إلى تعزيز موقعه في الملحق وتقليص الفارق مع الجبلين إلى ثلاث نقاط.



وفي الجولة ذاتها، يلتقي الطائي هجر بحثًا عن نتيجة تمنحه دفعة قبل الديربي، فيما يسعى هجر إلى تحقيق فوزه الثاني والابتعاد عن مراكز الهبوط. ويواجه الرائد الأخدود بعد فوزه على الطائي، بينما يحل النجمة ضيفًا على العروبة في محاولة لتجاوز خسارته أمام العلا.



المتصدر يختتم الجولة أمام العدالة



وتتواصل لقاءات الجولة يوم الأربعاء إذ يحل الوحدة ضيفًا على البكيرية وعينه على مواصلة انتصاراته والضغط على الجبلين، بينما يستضيف الأنوار فريق الجندل أملًا في الاقتراب من المركز السادس.



وفي ختام الجولة، يستقبل العلا نظيره العدالة في المدينة المنورة، حيث يسعى المتصدر إلى مواصلة مشواره بلا خسارة، فيما يطمح العدالة، صاحب المركز التاسع بـ14 نقطة، إلى الخروج بنتيجة تُبقيه قريبًا من سباق الملحق.