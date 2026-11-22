تعرض قائد بوكا جونيورز الأرجنتيني لياندرو باريديس لحالة إغماء مفاجئة عقب نهائي كوبا سود أمريكانا، بعدما سقط مغشياً عليه خلال مقابلة تلفزيونية، في مشهد أثار القلق بين الحاضرين.

وجاءت الواقعة عقب فوز بوكا جونيورز على أتلتيكو مينيرو البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "متروبوليتانو روبرتو ميلينديز"، ليحصد الفريق الأرجنتيني اللقب القاري.

وخلال مقابلة مع شبكة "DSports" عقب انتهاء المباراة، بدا باريديس، البالغ 32 عاماً، وكأنه فقد توازنه بصورة مفاجئة، قبل أن يسقط أرضاً مغشياً عليه، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي للتعامل مع الحالة.

وأثارت الواقعة حالة من القلق، خصوصاً أنها حدثت أمام الكاميرات مباشرة، وفي أعقاب مباراة نهائية شهدت أجواء احتفالية وضغوطاً بدنية كبيرة على اللاعبين، وسط درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية في مدينة بارانكيا الكولومبية.

وتُعد الحرارة والرطوبة من العوامل التي قد تزيد الإجهاد البدني خلال المباريات، إذ يؤدي التعرق الشديد وفقدان السوائل، بالتزامن مع المجهود العضلي، إلى الشعور بالدوار والإرهاق، وقد يصل الأمر إلى الإغماء في بعض الحالات، وإن كان تحديد سبب حالة باريديس يتطلب تقييماً طبياً.

ويحمل باريديس شارة قيادة بوكا جونيورز، وسبق له خوض تجارب احترافية في عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وروما الإيطالي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي، كما يعد من أبرز لاعبي خط الوسط الذين يمتلكون خبرة دولية كبيرة.

وجاءت لحظة سقوطه لتخطف الأضواء من أجواء الاحتفال بالتتويج، في انتظار اتضاح حالته الصحية وما إذا كان الإغماء مرتبطاً بالإجهاد والظروف المناخية التي شهدتها المباراة.