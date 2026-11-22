يظهر النجم الشبابي همام الهمامي مع فريقه في مباراة أبها (الخميس) القادم الساعة 6:05 مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وتأتي عودة اللاعب بعد اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، ومشاركته في الشوط الثاني مع فريق الشباب في اللقاء الودي أمام الفيصلي (الجمعة) الماضي والذي انتهى لصالح الشباب بنتيجة 3/4.



وكان اللاعب خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، عقب تعرضه للإصابة بتمزق عضلي من الدرجة الثانية خلال مشاركته مع المنتخب السعودي كأس خليجي 27 الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب السعودي وبالتنسيق مع نادي الشباب.