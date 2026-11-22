يستعد النجم السعودي سعود عبدالحميد المحترف في صفوف فريق لانس الفرنسي للمشاركة في المباراة الرابعة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق لايبزيغ (الثلاثاء) القادم الساعة 11:00 مساءً،على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ .



ويسعى فريق لانس لتحقيق الفوز على فريق لايبزيغ والوصول للنقطة السادسة، والابتعاد عن مراكز المؤخرة في ترتيب البطولة، إذ يحتل الفريق الفرنسي المركز 33 برصيد ثلاث نقاط.



وكان الظهير الأيمن سعود عبدالحميد استهل مشاركته في دوري أبطال أوروبا في لقاء لانس ضد سبورتينغ لشبونة في 13 أكتوبر الماضي ضمن الجولة الثانية، وشارك أساسياً لمدة 68 دقيقة في المباراة التي خسرها لانس 2–0، ليصبح أول لاعب سعودي يشارك في دوري أبطال أوروبا. وشهدت مواجهة لانس أمام كلوب بروج يوم 21 أكتوبر الماضي في الجولة الثالثة المشاركة الثانية لسعود عبدالحميد أساسياً لمدة 90 دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز كلوب بروج 3–0.



كما شارك عبدالحميد لمدة 45 دقيقة مع لانس ضد كومو الإيطالي، يوم الرابع من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة وانتهت المباراة بخسارة لانس 9/1.



وغاب اللاعب عن مباراة فريقه لانس أمام سلافيا براغ التشيكي في 10 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة بتورم في الركبة، وانتهت المباراة بفوز لانس 3-2.