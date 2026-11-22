يبدو أن النجم الإنجليزي جود بيلينغهام وجد ضالته التهديفية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما أظهرت الأرقام تحسناً ملحوظاً في معدلاته التهديفية بالدوري الإسباني.



ونجح بيلينغهام في تسجيل 5 أهداف خلال 13 مباراة تحت قيادة مورينيو، مقابل 4 أهداف في 15 مباراة خلال فترة إشراف المدرب تشابي ألونسو، في مؤشر يعكس ارتفاع فاعليته أمام المرمى، وقدرته على تقديم إضافة هجومية أكبر.



وتؤكد هذه الأرقام أن مورينيو نجح حتى الآن في استخراج نسخة أكثر فاعلية تهديفياً من النجم الإنجليزي، الذي يواصل إثبات قيمته بوصفه أحد أبرز نجوم خط الوسط في كرة القدم الأوروبية.