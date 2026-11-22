أكد المدرب الوطني فيصل جاري أن ما يقدمه فريق نيوم يعكس عملاً فنياً وإدارياً منظماً، وفكراً ناجحاً في بناء الفريق، مشيراً إلى أن القيادة الفنية والإدارية وفرتا الإمكانات وسخّرتا الموارد بالشكل الصحيح، ما أسهم في ظهور الفريق بصورة تنافسية لافتة منذ بداية الموسم.



وأوضح جاري أن نيوم بدأ مشروعه بالبحث عن أسماء تمتلك الخبرة والقدرة على القيادة داخل أرض الملعب، من خلال استقطاب لاعبين بحجم سلمان الفرج وفراس البريكان وسعيد بن رحمة، بهدف إيجاد شخصية قيادية تساعد على ضبط إيقاع الفريق وقيادة زملائهم في مختلف الظروف.



وأضاف أن التعاقدات لم تقتصر على الأسماء البارزة، بل شملت مختلف المراكز، مع توفير خيارات فنية مميزة وبدلاء قادرين على صناعة الفارق، الأمر الذي خلق حالة من التنافس الإيجابي داخل الفريق، وعكس دقة الاختيارات في كل خانة.



وأشار إلى أن الفريق يمتلك مدرباً شجاعاً في قراءته للمباريات وتعامله مع المنافسين، إذ يظهر ذلك بوضوح في قدرته على تغيير النهج التكتيكي بحسب مجريات اللقاء، خصوصاً عند التقدم بالنتيجة، حيث يجيد تأمين المناطق الخلفية والتحول إلى اللعب بثلاثة مدافعين، مع احترام المنافس والمحافظة على التوازن الدفاعي.



وبيّن جاري أن نيوم لا يبحث عن مجرد استقطاب لاعبين بأسماء كبيرة، بل يركز على اللاعب المؤثر الذي يخدم احتياجات الفريق في مركزه، وهو ما انعكس على تنوع الخيارات الفنية وجودة الأداء، سواء في منافسات الدوري أو بطولة دوري أبطال الخليج.



وأشاد بما قدمه الفريق في البطولة الخليجية، مؤكداً أنه ظهر بصورة فنية جميلة، وأنه يتوقع أن يكون أحد أبرز المنافسين على لقبها، في ظل ما يمتلكه من عناصر وإمكانات وقدرة على التعامل مع المباريات التنافسية.



كما توقف عند ما حققه نيوم في دوري روشن السعودي، مشيراً إلى أنه الفريق الوحيد الذي نجح في إسقاط الهلال خلال منافسات الدوري، رغم القوة الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها الأخير، وهو ما يعكس قدرة نيوم على فرض التوازن الدفاعي والحد من خطورة المنافسين، إلى جانب امتلاكه مزيجاً متجانساً من عناصر الشباب والخبرة.



ولفت جاري إلى الدور الذي يؤديه فايز السبيعي في إدارة الفريق، معتبراً أن وجوده يمثل إضافة مهمة، خصوصاً أنه لاعب سابق يمتلك خبرة ميدانية، وتدرج في العمل الإداري مع الأندية، ما يمنحه فهماً لطبيعة احتياجات اللاعبين ومتطلبات العمل داخل الفريق.



وأضاف أن قائمة نيوم تضم أسماء دولية شابة تمتلك مستويات فنية مميزة، وأصبحت حاضرة مع منتخبات بلادها خلال فترة التوقف الدولي، وهو ما يعكس جودة الانتقاء والعمل الفني في اختيار العناصر.



وأشاد بعدد من الأسماء التي تمثل الفريق، وفي مقدمتها ناثان زيزي، قائد منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، واليوناني ماسوراس، والأردني مهند أبو طه، والسنغالي مالانغ، مؤكداً أن تنوع جنسيات اللاعبين ومستوياتهم الدولية يعكس أن عملية الاستقطاب في نيوم تقوم على أسس فنية مدروسة، وليس مجرد التعاقد مع أسماء بغرض زيادة العدد.



واختتم فيصل جاري حديثه بالتأكيد على أن نيوم جاء إلى دوري روشن السعودي بطموحات كبيرة ومشروع واضح، ولم يحضر ليكون مجرد ضيف أو فريق يبحث عن البقاء في المناطق الدافئة، بل جاء ليكون رقماً صعباً في المنافسة، ويصنع البطولات، ويؤكد حضوره بين كبار الأندية.