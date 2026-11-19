تتجه الأنظار مساء غدٍ (الجمعة) إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة النصر في مواجهته المرتقبة أمام الأهلي، في أول ظهور له مع فريقه بعد إعلانه الاعتزال الدولي وإنهاء مسيرته مع منتخب البرتغال. عودة رونالدو إلى المنافسات تحمل أبعاداً مختلفة هذه المرة؛ فالنجم الذي اعتاد التنقل بين المشاركات الدولية ومباريات ناديه، يدخل مرحلة جديدة من مسيرته الكروية، بعدما أصبح تركيزه منصباً بصورة كاملة على النصر والاستحقاقات المحلية والقارية، ولعل مواجهة الأهلي تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة قائد النصر على استعادة إيقاع المنافسة، خصوصاً أن المباراة تأتي أمام أحد أبرز المنافسين، وفي أجواء جماهيرية منتظرة، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة.



من المنتخب إلى النصر صفحة جديدة



اعتزال رونالدو الدولي لا يعني نهاية الطموح، بل ربما يمثل بداية مرحلة أكثر تركيزاً على مسيرته مع النصر، إذ لا يزال النجم البرتغالي يطارد الأرقام القياسية، ويقترب من تحقيق حلم الوصول إلى ألف هدف في مسيرته الاحترافية،



الأهلي اختبار لا يقبل أنصاف الحلول



في المقابل، لن يكون فريق الأهلي خصماً سهلاً أمام رونالدو ورفاقه، فالمواجهة تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً، والأهلي يدرك أن الحد من خطورة قائد النصر سيكون أحد أهم مفاتيح الخروج بنتيجة إيجابية، وبين طموح رونالدو في مواصلة التسجيل ورغبة الأهلي في تأكيد قوته أمام أحد أبرز المنافسين، تبدو المواجهة مفتوحة على الكثير من الاحتمالات.



أخيراً رونالدو يبدأ مرحلة ما بعد المنتخب، فهل تكون بوابة الأهلي شاهدة على عودة استثنائية؟