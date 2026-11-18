شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحولاً لافتاً في مستوياته الفنية والبدنية ونتائجه، منتقلاً من بداية موسم متعثرة إلى مرحلة من التألق وحصد النقاط. وجاءت فترة التوقف المتزامنة مع بطولة كأس الخليج، لتشكل نقطة التحول الأبرز في مسيرة الفريق خلال الموسم الجاري، ويسعى الفريق لمواصلة التألق بعد العودة من فترة التوقف الحالية.

بداية متعثرة وتحديات مبكرة

استهل الشباب مشواره في الدوري بنتائج لم ترقَ إلى تطلعات جماهيره، حيث واجه صعوبات واضحة خلال الجولات السبع الأولى. وخاض الفريق تلك المباريات دون أن ينجح في تحقيق أي انتصار، مكتفياً بأربعة تعادلات مقابل ثلاث هزائم، ليجمع أربع نقاط فقط من أصل 21 نقطة متاحة.

بصمة بارتليت وتأهيل المصابين

مثّلت فترة التوقف الأولى فرصة مثالية لإعادة ترتيب الأوراق داخل النادي، وتزامنت مع خطوة فنية مهمة تمثلت في تعيين الإنجليزي أوليفر بارتليت لتولي مهام الإعداد البدني وتدريب اللياقة. ونجح بارتليت في تقديم عمل بدني مميز انعكس بوضوح على حيوية اللاعبين وقدرتهم على الحفاظ على نسق عالٍ طوال دقائق المباريات. كما استثمرت الإدارة الفنية هذه الفترة في تأهيل العناصر المصابة وتجهيزها للعودة، مما عزز الخيارات المتاحة ورفع الجاهزية الجماعية.

انطلاقة قوية بعد الاستئنافعقب عودة منافسات الدوري، ظهر «الليث» بصورة مغايرة تماماً، ونجح في ترجمة العمل البدني والفني إلى نتائج إيجابية ملموسة. وخاض الفريق أربع مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادلاً وحيداً دون أي خسارة، ليحصد عشر نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة، متجاوزاً بذلك إجمالي ما جمعه في الجولات السبع الافتتاحية.

تحضيرات مستمرة

وتجهيز توماس بارتييواصل الجهاز الفني للشباب استثمار فترة التوقف الحالية لرفع المعدلات اللياقية لجميع اللاعبين، مع إيلاء اهتمام خاص لتجهيز لاعب الوسط الغاني توماس بارتي بدنياً للاستحقاقات المقبلة. وضمن برنامجه الإعدادي، يخوض الفريق مواجهتين وديتين أمام الخلود والفيصلي؛ بهدف الحفاظ على حساسية المباريات والوقوف على جاهزية العناصر قبل العودة للمنافسات الرسمية.

طموحات كبيرة قبل نهاية الدور الأولم

ع تبقي ست جولات على ختام الدور الأول من الدوري، يدخل الشباب المرحلة المقبلة بطموحات عالية لمواصلة صحوته وحصد أكبر قدر من النقاط. ويستند الفريق في مسعاه إلى الاستقرار الفني والتطور البدني اللافت، سعياً لتعويض النقاط المهدرة في البداية والتقدم نحو مراكز متقدمة في سلم الترتيب.