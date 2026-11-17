واصل منتخب تونس عروضه المخيبة للآمال في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، بعدما تعادل مع نظيره الليبي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

تونس تتقدم.. وليبيا تعود

افتتح أنيس بن سليمان التسجيل لمنتخب تونس بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يدرك عزو المريمي التعادل لصالح المنتخب الليبي في الدقيقة 45+5 من ركلة جزاء.

وكان المنتخب التونسي قد خسر أمام نظيره الليبي بهدفين دون رد، (الجمعة) الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

4 مباريات دون انتصار

ولم يحقق منتخب تونس، بقيادة مدربه معين الشعباني، أي انتصار في التصفيات الحالية، بعدما اكتفى بالتعادل في ثلاث مباريات وتلقى خسارة واحدة، ليصبح مهدداً بالغياب عن النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب المجموعة الثامنة

ويتصدر منتخب أوغندا ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية برصيد 5 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب ليبيا، فيما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على منتخب تونس، الذي يتذيل الترتيب بالرصيد نفسه.