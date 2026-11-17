أسدل المدرب هاجيمي مورياسو الستار رسمياً على مسيرته التدريبية مع منتخب اليابان الأول لكرة القدم، عقب المواجهة الودية التي خسرها الفريق أمام نظيره منتخب باراغواي بنتيجة (1-2)، اليوم (الثلاثاء) في سنغافورة. وتأتي هذه المباراة لتنهي حقبة ذهبية استمرت لثماني سنوات كاملة، كأطول فترة قضاها مدرب على رأس الجهاز الفني للمنتخب الياباني في تاريخه.



أسباب الرحيل وتفاصيل الوداع



كان من المقرر أن يستمر مورياسو (58 عاماً) في منصبه حتى ختام منافسات بطولة كأس آسيا 2027 المقررة في المملكة العربية السعودية. إلا أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل موعد البطولة لتقام في نهاية عام 2027 وبداية عام 2028، دفع الاتحاد الياباني والمدرب للاتفاق على إنهاء الارتباط مبكراً وبدء مرحلة تجديد الدماء.



وشهدت الأيام الأخيرة لمورياسو محطة لافتة، حيث قاد "الساموراي الأزرق" قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة الوداع لتحقيق فوز ودي مثير على منتخب البرازيل بنتيجة (3-2) في سنغافورة، قبل أن يخسر من منتخب باراغواي 1/2، ليختتم مشواره بأرقام استثنائية بلغت 78 فوزاً و15 تعادلاً و20 خسارة في 113 مباراة دولية.



إرث كروي ومرحلة انتقالية جديدة



ترك مورياسو بصمة لا تُمحى في الكرة اليابانية منذ توليه المهمة عام 2018. قاد المنتخب لبلوغ نهائي كأس آسيا 2019، وحقق إنجازاً تاريخياً في كأس العالم 2022 بقطر بتصدر مجموعته بعد الفوز على عملاقي أوروبا ألمانيا وإسبانيا، قبل أن يودع مونديال 2026 أخيراً من دور الـ32 أمام البرازيل.



ومن المقرر أن يتسلم غو أويوا، مدرب المنتخب الأولمبي الياباني (تحت 23 عاماً)، دفة القيادة الفنية للمنتخب الأول خلفاً لمورياسو، حيث سيبدأ مهمته رسمياً خلال معسكر شهر مارس 2027 استعداداً للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.