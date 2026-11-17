بات الروسي عمر كريمليف المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الدولي للملاكمة، بعد إعلان الاتحاد القائمة الرسمية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات المقررة في 5 ديسمبر المقبل بمدينة إسطنبول التركية ضمن أعمال المؤتمر الانتخابي العادي.



وتضم القائمة 26 مرشحاً، يتقدمهم كريمليف الذي يسعى إلى مواصلة قيادة الاتحاد فيما يتنافس 25 مرشحاً على 12 مقعداً مستقلاً في مجلس الإدارة، في انتخابات تشهد مشاركة مرشحين من مختلف قارات العالم.



وجاء اعتماد القائمة في 13 نوفمبر الجاري، عقب مراجعة أجرتها وحدة الترشيحات التابعة لوحدة النزاهة المستقلة للملاكمة، شملت تدقيق خلفيات المرشحين وتقييم كفاءاتهم والتحقق من استيفائهم شروط الترشح.



ويتولى الإشراف على العملية الانتخابية وحدة الترشيحات التابعة لوحدة النزاهة المستقلة، وذلك وفق النظام الأساسي للاتحاد ولوائح المؤتمر والانتخابات.



وشدد الاتحاد على ضرورة التزام المرشحين والاتحادات الوطنية بضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في لوائح المؤتمر.



وتتزامن الانتخابات مع برنامج دولي تستضيفه إسطنبول، يتضمن إقامة النسخة الأولى من كأس رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، إلى جانب منتدى الملاكمة العالمي في 4 ديسمبر، عشية انعقاد المؤتمر الذي يشهد انتخاب الرئيس و12 عضواً مستقلاً لمجلس الإدارة.