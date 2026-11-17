أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، موافقته على ترشح رئيسه، فيليب ديالو، لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

موافقة بالإجماع

وذكر الاتحاد الفرنسي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على ترشح فيليب ديالو لرئاسة «فيفا»، تمهيداً للانتخابات المقرر إجراؤها في مارس 2027.

وأضاف البيان: «تمر كرة القدم العالمية بمرحلة حاسمة في تاريخها، إذ تستدعي الصعوبات التي تؤثر على منظومة الحوكمة فيها التحلي بالوعي والمسؤولية، وتُعد استعادة الثقة، والحفاظ على عالمية كرة القدم، واستعادة مصداقية فيفا، ووضع تطوير اللعبة في جميع مناطق العالم في صميم عمله، تحديات أساسية بالنسبة إلى مجتمع كرة القدم الدولي بأكمله».

دعم أوروبي

ويحظى ديالو بدعم اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، التي تتطلع إلى الإطاحة برئيس «فيفا» الحالي، جياني إنفانتينو.

وتوترت علاقة جياني إنفانتينو بالاتحادات الأوروبية لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، بسبب خطته لبيع حصص تجارية من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطة التي فشلت لاحقاً.

إنفانتينو يتمتع بدعم الأغلبية

ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم اتحادات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، كما أكد أخيراً أنه يتمتع بدعم «الأغلبية الساحقة» من أسرة كرة القدم العالمية.