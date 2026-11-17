يختتم المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم، معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، بمواجهة منتخب اوزبكستان، الساعة 6:30 من مساء اليوم (الثلاثاء)، في مباراة دولية ودية يحتضنها استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن أيام «الفيفا».

قراءة فنية في

أسلوب لعب المنتخبين

يدخل «الأخضر» اللقاء تحت قيادة مدربه اليوناني جورجيوس دونيس، الذي نجح في ترسيخ نهج يعتمد على المنظومة الجماعية والمرونة التكتيكية دون الارتكاز على أسماء بعينها. ويمتاز أسلوب دونيس بتقارب الخطوط وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم عبر الأطراف، مع منح الفرصة لوجوه جديدة لإثبات جدارتها وخلق تنافسية عالية بين الأساسيين والاحتياطيين.

في المقابل، يقود منتخب أوزبكستان الملقب بـ«الذئاب البيضاء»، المدرب الإيطالي الشهير فابيو كانافارو، الذي يعتمد على الانضباط الدفاعي الصارم والصلابة البدنية التي تشتهر بها الكرة الأوزبكية. ويميل أسلوب كانافارو إلى إغلاق المساحات في وسط الملعب والضغط العالي لاستخلاص الكرة، مع الاعتماد على الكرات الطولية والتحولات السريعة بقيادة الهداف التاريخي إلدور شومورودوف.

ما بين تأكيد التفوق وتعويض اﻹخفاق

يدخل المنتخبان المباراة، بظروف معنوية متباينة بناءً على ما قدماه في مستهل فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، إذ يخوض المنتخب السعودي هذا اللقاء منتشيًا بانتصار مثير ومستحق على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، في المباراة التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي على الملعب ذاته. وتناوب على تسجيل ثلاثية الأخضر كل من مروان الصحفي، ومحمد كنو، وعبدالإله العمري، في لقاء أظهر فيه المنتخب السعودي شخصية قوية وفاعلية هجومية عالية.

فيما يسعى منتخب أوزبكستان لتعويض خسارته الدراماتيكية أمام المنتخب الروسي بنتيجة 2-3، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الخميس الماضي على استاد باختاكور في طشقند. ورغم تقدم أوزبكستان بهدفين نظيفين خلال اللقاء، فإن التراجع البدني سمح لروسيا بقلب الطاولة وخطف الفوز، وهو ما سيعمل كانافارو على تلافيه أمام الأخضر.

السعودية - أوزبكستان

التفوق التاريخي يميل لصالح الأخضر

تحمل مواجهة اليوم الرقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين، حيث سبق أن التقيا في 12 مباراة رسمية وودية بين عامي 1994 و2021. وتُظهر لغة الأرقام أفضلية واضحة للمنتخب السعودي، الذي حقق 7 انتصارات مقابل 4 انتصارات لأوزبكستان، بينما حضر التعادل في مناسبة واحدة فقط. وعلى الصعيد التهديفي، زار هجوم الأخضر الشباك الأوزبكية في 27 مناسبة، مقابل 15 هدفًا استقبلتها شباكه، علمًا بأن آخر مواجهة جمعتهما انتهت بفوز سعودي عريض بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2022.