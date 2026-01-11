كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن إدارة نادي الوحدة قطعت شوطا كبيرا نحو استخراج شهادة الكفاءة المالية بنسبة 90%، إذ شرعت في الاستغناء عن«جاي ديمبلي، وفيوكس بلاي»، والتفاوض مع اللاعبين علي عدنان، وأوغسبون، لفك ارتباطهما بطريقه حضارية مع التزام النادي بجدولة المستحقات المالية بعيداً عن رفع قضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، كما فتحت إدارة النادي ملفات خمسة لاعبين تمهيداً للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتويةفترة اللإ الحالية لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.



وميدانيا تأكد غياب المدافع العراقي علي عدنان عن مواجهة غدا (الإثنين) أمام الجندل بمكة المكرمة في الجولة الأخيرة من الدور الأول من دوري يلو، وقد طالب المدرب روسمير خلال التدريبات اللاعبين بضرورة كسب نقاط المباراة والوصول إلى 21 نقطة، وهي حصيلة جيدة بعد أن كان متذيل الدوري في الربع الأول من المسابقة.