أسفرت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، التي أُجريت أمس (الخميس) في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن وقوع المنتخب العراقي في المسار الثاني إلى جانب بوليفيا وسورينام.

وكان المنتخب العراقي قد حجز مقعده في الملحق العالمي عقب فوزه الصعب على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية.

مواجهة محتملة مع بوليفيا في النهائي

وبحسب نظام الملحق، يلتقي منتخب بوليفيا مع سورينام في الدور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز منتخب العراق في المباراة النهائية التي تمنح بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

ويُعد المنتخب البوليفي المرشح الأبرز لتجاوز نصف النهائي، ما يجعل المواجهة المحتملة مع العراق أكثر صعوبة.

المسار الأول في الملحق العالمي

وفي المسار الأول، يلتقي منتخب كاليدونيا الجديدة مع جامايكا، على أن يواجه الفائز منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية للمسار.

موعد ومكان إقامة مباريات الملحق

وتُقام مباريات الملحق العالمي في مدينتي وادي الحجارة ومونتيري بالمكسيك خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس القادم.

يُذكر أن بطولة كأس العالم 2026 ستُقام في كلٍّ من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة.