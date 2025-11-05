رونالدو: سأعتزل قريباً.. ولن أحبس دموعي

اعترف قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، باقتراب موعد اعتزاله كرة القدم بسبب تقدمه في العمر.

وقال صاحب الـ40 عاماً خلال حواره مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان: «سأعتزل كرة القدم قريباً، أعتقد أنني سأكون مستعداً لذلك، رغم أن الأمر سيكون صعباً بالطبع، ربما سأبكي، وهذا طبيعي، فأنا شخص يبكي بسهولة ولا أكتم مشاعري».

ويرتبط رونالدو بعقد مع نادي النصر حتى 2027، ولا يزال اللاعب يحتفظ بمكانة أساسية في تشكيلة «العالمي» ومنتخب بلاده رغم بلوغه سن الـ40.

الفوز بكأس العالم «ليس حلماً»

ومع اقتراب مشاركته في كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، قال رونالدو: «الفوز بكأس العالم ليس حلماً بالنسبة لي، هل بطولة من ست أو سبع مباريات يمكن أن تحدد من هو الأفضل في التاريخ؟ هل تعتقد أن هذا عادل؟».

ومن المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الأخيرة لرونالدو مع منتخب البرتغال، بعد إعلان اقتراب اعتزاله كرة القدم، إذ تقام البطولة العالمية كل أربع سنوات.