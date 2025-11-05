كونسيساو: الاتحاد يمر بمرحلة ضغط

عبّر مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال الفوز على الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اللقاء، وأكد كونسيساو أن المواجهة لم تكن سهلة، وأن التحضير لها جاء بشكل مكثف رغم ضيق الوقت بين المباريات، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على دراسة فريق الشارقة بصورة دقيقة ما أسهم في تحسين الأداء مقارنة بالمواجهة السابقة في الدوري.



وبيّن أن الفريق يمر بمرحلة ضغط في الجدول الزمني، إذ لا يتوفر وقت كافٍ لمتابعة جميع اللاعبين بشكل تفصيلي، مؤكداً أن فترة التوقف القادمة في نوفمبر الجاري ستُستثمر في العمل الفني لتطوير الجوانب التكتيكية.



وتحدّث المدرب عن لاعب الفريق الشاب دومبيا، واصفاً إياه بالموهبة الواعدة ذات الإمكانات العالية، مشيراً إلى أن التوجيهات المستمرة ساعدته على الظهور بمستوى أفضل خلال المباراة، مؤكّداً حرصه على تطوير جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة لإظهار قدراتهم.



من جانبه، أبدى لاعب الاتحاد موسى ديابي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، سعادته بالمستوى الجماعي الذي قدمه الفريق، موضحاً أن التحضير كان جيداً وأن اللاعبين نجحوا في خلق العديد من الفرص رغم صعوبة الخصم، مشيراً إلى أن تركيز الفريق يتجه الآن إلى مواجهة الأهلي في الدوري السبت القادم.



وأشاد ديابي بعمل المدرب كونسيساو، مؤكداً أن الفريق تطوّر على المستوى الفني، وأن خبرة المدرب الكبيرة تسهم في تعزيز الانسجام داخل المجموعة وتحقيق أفضل أداء ممكن في المنافسات القادمة.