مدرب الشارقة: الإصابات أثّرت على توازن الفريق أمام الاتحاد

أبدى مدرب الشارقة الإماراتي ميلوس ميلوفيتش، أسفه لخسارة فريقه بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الاتحاد السعودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وأوضح ميلوفيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الاتحاد يمتلك جودة عالية مكّنته من استثمار الفرص وتحويلها إلى أهداف، في حين لم يوفق لاعبو الشارقة في ترجمة محاولاتهم رغم الجهد المبذول خلال المباراة.



وأشار إلى غياب العديد من العناصر بسبب الإصابة، ما أثّر على توازن الفريق داخل الملعب، مؤكداً أن الفريق يفتقد إلى قائد ميداني قادر على توجيه زملائه وتغيير مجريات اللقاء في الأوقات الحاسمة.



وأفاد أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة تملك الحضور القيادي، داعياً جماهير الشارقة إلى مؤازرة الفريق ومساندته بالشكل الذي أظهره جمهور الاتحاد مع فريقه، مبيناً أن الدعم الجماهيري يمثل دافعاً مهماً للعودة إلى المنافسة في الجولات القادمة.