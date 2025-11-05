أمام ليفربول.. ريال مدريد يسقط في «جحيم الأنفيلد»

حقق ليفربول الإنجليزي فوزاً ثميناً على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد، في قمة نارية أقيمت مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 من ركلة حرة مباشرة على الجهة اليمنى نفذها دومينيك سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى ماك أليستر الذي أسكن الكرة برأسه بقوة في شباك حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا.

استحواذ سلبي للريال

وعلى الرغم من سيطرة ريال مدريد على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 57%، إلا أن الفريق لم يترجم ذلك إلى فرص حقيقية، إذ سدد 7 تسديدات فقط، منها اثنتان فقط على مرمى «الريدز».

في المقابل، كان ليفربول الأخطر، إذ أطلق لاعبو المدرب آرني سلوت 15 تسديدة، منها 7 بين القائمين والعارضة.

ليفربول يقتحم المراكز المتقدمة

بهذا الفوز، ارتقى ليفربول أربعة مراكز ليصل إلى المركز السادس برصيد 9 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الخامس.