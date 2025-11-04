وفاة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفاة كامبيز أتاباي ، الرئيس السابق للاتحاد والاسم البارز في تاريخ الكرة الإيرانية، عن عمر ناهز 86 عامًا.



قاد أتاباي الكرة الإيرانية خلال فترة ذهبية بين عامَي 1972 و1978بعدما كان رئيسا لاتحاد الكرة الايراني ، حيث حقق المنتخب الإيراني لقبه الآسيوي الثالث تواليًا عام 1976، وذهبية الألعاب الآسيوية 1974 بطهران، إضافة إلى التأهل لكأس العالم 1978 للمرة الأولى.



وفي 1977، تم انتخابه رئيسًا بالإنابة للاتحاد الآسيوي، ليصبح الإيراني الوحيد الذي تولّى هذا المنصب.



وغادر أتاباي بلاده بعد الثورة عام 1979، متوليًا لاحقًا إدارة مكتب الشهبانو فرح ديبا في نيويورك.



رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة قدّم تعازيه، مشيدًا بإرث الراحل وعطائه لكرة آسيا.