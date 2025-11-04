بسبب هوية الهلال.. سامي الجابر يهاجم المدرب الإيطالي «إنزاغي»

واصل المخضرم سامي الجابر انتقاداته لطريقة المدرب الإيطالي إنزاغي مع فريق الهلال، مشيراً إلى أن أسلوبه لا يليق بفريق مثل الهلال، سواء فاز أو خسر، وفق التقرير الذي بثه موقع «كورة». وأوضح أن الفريق لا يمتلك هوية ولا شخصية بطل، وقال: «الهلال نادٍ كبير لا يجب أن يعتمد على المرتدات والتحولات فقط، بل يحتاج لتنوع هجومي أكبر مما يحدث مع المدرب الإيطالي»، مشدداً على أنه لا ينتقد إنزاغي كشخص أو كمدرب، ولكنه ينتقد أسلوب والطريقة التي يدير بها الفريق تكتيكياً وأن أسلوبه الحالي لا يناسب الهلال.



يذكر أن سامي الجابر اعتاد مهاجمة «إنزاغي» رغم النتائج الجيدة التي حققها الزعيم تحت قيادته، منذ توليه القيادة الفنية للموج الأزرق، في الصيف الماضي، وسبق للجابر، أن أطلق تصريحات نارية بحق «سيموني»، عقب تعادله مع الأهلي 3-3، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.



كما أطلق الجابر سهام النقد تجاه إنزاغي عقب فوزه على الشباب بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب المملكة أرينا، في الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



وقال الجابر، حينها:«الحالة الفنية والعصبية لمدرب الهلال «إنزاغي» تعكس معنى الثقافة الإيطالية التي تتعلق بالخروج من المباراة بالنقاط الثلاث بغض النظر عن أي شيء، الهلال بلا هوية».