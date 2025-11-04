3 جوائز لـ«رونالدو» في 72 ساعة
تابعوا عكاظ على
Google News Account

بعد أن قاد النجم البرتغالي «رونالدو» فريقه النصر إلى فوز صعب من ضيفه نادي الفيحاء بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري «روشن» للمحترفين، وخروجه من المباراة بجائزة رجل المباراة، أعلنت رابطة الدوري اليوم، حصوله على أفضل لاعب في مباريات الجولة السابعة من اختيار الجماهير، وفق استفتاء الجماهير عبر حساب «الرابطة» في منصة التواصل الاجتماعي «X»، كما وقع الاختيار على الأولى في مرمى الفيحاء كأجمل أهداف الجولة وبذلك يتوج ابن الـ 40 عاما، بثلاث جوائز في 72 ساعة.

أخبار ذات صلة
 
بسبب هوية الهلال.. سامي الجابر يهاجم المدرب الإيطالي «إنزاغي»
بسبب هوية الهلال.. سامي الجابر يهاجم المدرب الإيطالي «إنزاغي»
الأهلي والاتحاد في «قمة خليجية بنكهة آسيوية»
الأهلي والاتحاد في «قمة خليجية بنكهة آسيوية»