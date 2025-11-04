3 جوائز لـ«رونالدو» في 72 ساعة

بعد أن قاد النجم البرتغالي «رونالدو» فريقه النصر إلى فوز صعب من ضيفه نادي الفيحاء بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري «روشن» للمحترفين، وخروجه من المباراة بجائزة رجل المباراة، أعلنت رابطة الدوري اليوم، حصوله على أفضل لاعب في مباريات الجولة السابعة من اختيار الجماهير، وفق استفتاء الجماهير عبر حساب «الرابطة» في منصة التواصل الاجتماعي «X»، كما وقع الاختيار على الأولى في مرمى الفيحاء كأجمل أهداف الجولة وبذلك يتوج ابن الـ 40 عاما، بثلاث جوائز في 72 ساعة.