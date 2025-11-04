يشهد دوري روشن السعودي للمحترفين وجود 41 لاعباً تجاوزت أعمارهم 33 عاماً، ويعد النجم العالمي البرتغالي قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو، الأكبر سناً، يليه حارس نادي نيوم مصطفى ملائكة 39 عاماً.



ويتواجد بجانب الكابتن كريستيانو رونالدو، النجم السنغالي ساديو ماني 33 عاماً.



ويضم فريق نيوم كلاً من سلمان الفرج 37 عاماً، وألكسندر لاكازيت 34 عاماً، وأحمد حجازي 34 عاماً، ومحمد البريك 33 عاماً.



وفي الفريق الاتحادي، يتواجد النجم العالمي الفرنسي وقائد فريق الاتحاد كريم بنزيما 37 عاماً، ودانيلو بيريرا 34 عاماً، ونغولو كانتي 34 عاماً، وحسن كادش 33 عاماً.



فيما فريق الهلال تضم قائمته 4 لاعبين هم سالم الدوسري 34 عاماً، وعلي البليهي 35 عاماً، وخاليدو كوليبالي 34 عاماً، وياسين بونو 34 عاماً.



ويضم فريق القادسية الإسباني ناتشو فرنانديز 35 عاماً، وأندريه جيروتو 33 عاماً، وياسر الشهراني 33 عاماً.



وفي الفريق الأهلاوي يتواجد النجم الجزائري رياض محرز 34 عاماً.



فيما يضم فريق الخليج أنتوني موريس 35 عاماً، وبارت شينكيفيلد 34 عاماً، وكوستاس فورتونيس 33 عاماً، وماجد كنبه 33 عاماً.



ويتواجد في فريق الخلود هتان باهبري 33 عاماً، ونوربير غيومبر 33 عاماً.



وفي فريق الاتفاق جورجينيو فينالدوم 34 عاماً، وفرنسيسكو كالفو 33 عاماً.



ويضم فريق الرياض الحارس ميلان بوريان 38 عاماً، ويحيى الشهري 35 عاماً، وسيرجيو جونزاليس 33 عاماً.



وفريق الحزم يتواجد به عبدالرحمن الخيبري 37 عاماً، وعمر السومة 36 عاماً، وأمير سعيود 35 عاماً، وإبراهيم زايد 35 عاماً.



وفي الفريق الشبابي يتواجد مارسلو جروهي 38 عاماً، والمغربي عبدالرزاق حمدالله 34 عاماً.



فيما يضم فريق النجمة روميل كويوتو 34 عاماً.



وأخيراً فريق الفتح يضم 4 لاعبين: كارل إيكامبي، سفيان بن دبكه، مروان سعدان، فرناندو باتيشكو، وأعمارهم 33 عاماً.