بعد تحقيق 22 ميدالية آسيوية.. عبدالعزيز باعشن: نسير في الطريق الصحيح

أوضح الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن أن الـ 22 ميدالية التي حققتها المنتخبات السعودية من دورة الألعاب الآسيوية للشباب البحرين 2025، ليس طموح السعوديين وإنما هي بداية الطريق، وفق الإستراتيجية التي وضعتها اللجنة الأولمبية لتحقيق المزيد من الميداليات على مستوى الفئات السنية، بدءًا من آسياد 2029 للشباب. جاء ذلك خلال تصريح نشره من موقعه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «x» وقال: «بالنظر إلى طبيعة وآلية المشاركة في هذه دورة الألعاب الآسيوية للشباب البحرين 2025، التي شارك فيها 215 لاعبًا ولاعبة مثّلوا 21 اتحادًا رياضيًا، فقد تم اختيار هؤلاء الأبطال، بناءً على مؤشرات أداء فنية، وضعت لهم وبرزت في المعسكر النوعي الأول في كازاخستان والمعسكر الثاني في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المعسكرات العديدة الأخرى التي تقوم بها الاتحادات». وأضاف: «هذه المعسكرات، تخلق جوا تنافسيا رياضيا بين الرياضيين، وفق أفضل الممارسات الرياضية العالمية.. للحصول على شرف تمثيل المملكة في الدورة.. وجميعهم على دراية بأن تمثيل المملكة يعني شرف لا يضاهيه أي شرف آخر».



مشدداً على أن المشاركة الآسيوية كانت فرصة مهمة لتطوير جيلٍ شاب من الرياضيين السعوديين لمنحهم خبرة تنافسية في واحدةٍ من أبرز الدورات القارية، وقال: «حققت المنتخبات السعودية 22 ميدالية بمعدل 10% من عدد اللاعبين المشاركين، من بينها 5 ذهبيات وهو مؤشر متصاعد عن أي مشاركة سابقة»، وتابع: «هذا التقدم ثمرة عدد من المبادرات النوعية مثل برنامج رياضيي النخبة، وإستراتيجية دعم الاتحادات، وإستراتيجية دعم الأندية، في جهدٍ تكاملي لرفع قاعدة الممارسين، وبناء قاعدةٍ من المواهب القادرة على تمثيل المملكة مستقبلًا».



أولويات المشاركة الآسيوية:



1- أول ميدالية نسائية في تاريخ المشاركات الآسيوية.



2- أول ميدالية في الجودو والمصارعة والدراجات والقدرة والتحمل.



3- بروز أسماء شابة واعدة تمثّل مستقبل الرياضة السعودية.



4-نخبة من المدربين العالميين استعدادًا لآسياد الرياض 2034.