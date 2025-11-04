يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تحقيق إنجاز قياسي جديد عندما يلتقي فريقه مع ريال مدريد، اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع نادي ليفربول الرسمي، يحتاج محمد صلاح إلى هدفين آخرين ليصبح أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

كما يستعد النجم المصري لخوض مباراته رقم 200 على ملعب أنفيلد مع الريدز، وقد سجل حتى الآن 137 هدفاً على أرضه مع النادي.

أرقام صلاح هذا الموسم



وخاض محمد صلاح 14 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

يذكر أن صلاح جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي وآينتراخت فرانكفورت، وهو رقم سلبي لم يحدث منذ انضمامه إلى الريدز عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.