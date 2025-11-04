«عكاظ» تكشف التفاصيل.. عراك فتوات السلة يصل للشرطة

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن حكام اللقاء عبدالله الحجيلي وسعد الحربي وأيمن الحازمي، الذين أداروا مباراة العلا والأهلي ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة السلة، والتي أقيمت أمس على صالة المدينة المنورة وشهدت أحداثاً مؤسفة بين بعض اللاعبين والجماهير، قد دونوا جميع الأحداث التي أثيرت بعد نهاية المباراة.



وأفادت المصادر بأن شرارة الأحداث بدأت بعد صافرة النهاية، وتسبب بها لاعب الأهلي مرزوق المولد، ولاعب العلا عبدالعزيز العلاوي، قبل أن يتدخل لاعب الأهلي المحترف الأمريكي، مما أدى إلى إثارة الفوضى ووقوع اشتباك بين بعض اللاعبين. كما تضمن التقرير أسماء المتسببين في الأحداث، إضافة إلى وقوع عراك بين بعض الجماهير في المدرجات، وتدخل أحد المشجعين بالنزول إلى أرض الملعب لمساندة صديقه لاعب الأهلي مرزوق المولد.



وينتظر أن تصدر لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة السلة قرارات رادعة بحق المتسببين في إثارة هذه الفوضى، التي لا تمثل المسار الحقيقي لكرة السلة السعودية.



وعلمت «عكاظ» أنه تم تحويل بعض المتشاجرين من الجماهير إلى الشرطة بعد نهاية المباراة. كما تم تداول مقاطع فيديو واسعة وثقت جميع الأحداث التي صاحبت اللقاء، بما في ذلك رمي بعض الجماهير لقوارير المياه على اللاعبين.



وأكدت المصادر داخل اتحاد اللعبة أن التحكيم كان بمستوى المباراة ولم يكن له أي دور في الأحداث التي وقعت بعد نهايتها، بل نجح الحكام في قيادتها بشكل جيد طوال مجريات اللقاء. وبيّنت أن ما حدث كان نتيجة الشحن الزائد بين بعض اللاعبين، مشيرة إلى أن لاعبي الفريقين والأجهزة الإدارية والفنية تصافحوا بعد انتهاء الأحداث وقدّموا اعتذارات متبادلة، خصوصا أن علاقات أخوية تجمع العديد منهم، كونهم سبق أن مثّلوا الأندية والمنتخب السعودي معاً.



وأكد نقاد ومتابعون للعبة أنه كان من الأجدر باللاعبين، خصوصاً الدوليين والمحترفين، عدم الانجراف لمثل هذه التصرفات، وتقبل الفوز والخسارة بروح رياضية، إذ إن التحكيم كان على مستوى اللقاء ولم يكن سبباً في ما حدث بعد المباراة، التي وقعت أحداثها بسبب الشحن الزائد بين بعض اللاعبين.