رد قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على السؤال الأكثر جدلاً بشأن المقارنة بينه وبين لاعب إنتر ميامي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال رونالدو في مقتطفات سريعة نشرها الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لحلقته مع «الدون»: «هل ميسي أفضل مني؟ لا أتفق مع هذا الرأي، لا أريد أن أكون متواضعاً في هذا الشأن».

وعن تصريحات زميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني، الذي زعم أن ميسي أفضل من كريستيانو، أوضح قائد النصر: «هذا لا يشكل أي مشكلة بالنسبة لي».

المقابلة الأجرأ في حياة رونالدو

وكان بيرس مورغان قد أوضح في وقت سابق أن مقابلته مع رونالدو، التي ستذاع قريباً، تُعد الأجرأ في حياة «الدون».

يُذكر أن «صاروخ ماديرا» أجرى حواراً جريئاً مع مورغان خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد عام 2022، كشف خلاله العديد من الوقائع التي أبرزت تدهور علاقته مع مدربه آنذاك إريك تين هاغ.

ولم تمضِ أيام قليلة على المقابلة التي أثارت جدلاً واسعاً حتى أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقده بالتراضي، لينضم بعدها إلى النصر في صفقة انتقال حر.

ومنذ انضمامه إلى «العالمي»، خاض رونالدو 115 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 102 هدف، وقدم 21 تمريرة حاسمة.