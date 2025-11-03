230 دراجاً ودراجة يمثلون أكثر من 40 دولة في بطولة العالم للدراجات الحضرية

تشهد العاصمة الرياض غداً (الثلاثاء) انطلاق منافسات بطولة العالم للدراجات الحضرية (UCI 2025)، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات، وإشراف وزارة الرياضة والاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، وذلك في منطقة بوليفارد سيتي، وتستمر حتى السبت 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الدراجات حول العالم، في حدث رياضي متميز يُعد الأضخم على مستوى رياضات المدن.



وتضم البطولة المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) 3 فئات رئيسية هي: (BMX Freestyle Park) و(BMX Freestyle Flatland) و(Trials)، ويتنافس أكثر من (230) دراجاً ودراجة يمثلون أكثر من (40) دولة من مختلف القارات على ألقاب البطولة في فئتي النخبة والشباب، للرجال والسيدات.



وتنطلق فعاليات اليوم الأول غداً بمسابقة الفرق المختلطة في فئة التريالز (Trials Mixed Team)، التي تفتتح المشهد التنافسي وتجمع مهارات الدراجين في تجاوز العوائق والتوازن والتحكم، قبل أن تبدأ لاحقاً التصفيات الخاصة بفئتي (BMX Freestyle Park) و(Flatland)، اللتين تشهدان مشاركة أبطال عالميين سبق لهم التتويج بالألقاب القارية والعالمية.



ويأتي على رأس قائمة أبرز المرشحين في فئة (BMX Park) النجم الأسترالي لوغان مارتن حامل اللقب العالمي والأولمبي، إلى جانب الياباني ريمو ناكامورا، والأمريكي جاستن داول، وتسعى الأمريكية هاناه روبرتس إلى تعزيز سجلها الأسطوري بالفوز بلقبها العالمي السابع في فئة السيدات، وسط منافسة قوية من الصينية تشين شياو، واليابانية ميهارو أوزاوا.



وفي فئة (Flatland)، تتجه الأنظار نحو اليابانية توداكا تشياكي، بطلة الجولة الأخيرة من كأس العالم، في حين تتنافس في فئة الرجال أسماء بارزة؛ أبرزها الياباني يو كاتاجيري، والكندي جان ويليام بريفوست، والإسباني فيكي غوميز، في مشهد يُنتظر أن يقدّم عروضاً فنية استثنائية تجمع التوازن والابتكار والإبداع.



وفي فئة (Trials)، سيكون الصراع محتدماً بين أبطال العالم في فئتي (20) بوصة و(26) بوصة، يتقدمهم الإسباني أليخاندرو مونتالفو، والإنجليزي جاك كارثي، والفرنسي روبن بيرشياتي. وتشارك أيضاً نخبة من السيدات، في مقدّمتهن الإسبانيتان فيرا بارون، وألبا رييرا.



وتأتي استضافة هذه البطولة امتداداً للنجاحات التي حققتها المملكة في احتضان كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وخطوة إستراتيجية نحو تعزيز حضورها على خارطة الرياضات العالمية ومنها الدراجات، بما يعكس ما وصلت إليه من تطور في البنية التحتية الرياضية والتنظيمية، ويسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية وفق الرؤى الوطنية.