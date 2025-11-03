في الدوري الإنجليزي.. «وكيل لاعبين» يرفع السلاح في وجه لاعب دولي شاب!

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية واقعة صادمة هزّت أوساط كرة القدم الإنجليزية، بعدما تعرّض أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي تُقدّر قيمته السوقية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني، لتهديد مسلح بسلاح ناري في أحد شوارع لندن المزدحمة، خلال ساعات الليل المتأخرة.



ووفقًا للتقرير، فإن اللاعب الشاب في العشرينيات من عمره، كان يسير برفقة أحد أصدقائه عندما وقعت الحادثة مساء يوم 6 سبتمبر الماضي، ما استدعى تدخل الشرطة على الفور.



وكانت شرطة العاصمة البريطانية ألقت القبض على وكيل لاعبين يبلغ من العمر 31 عامًا، ويمثل عدداً من نجوم كرة القدم، بينهم لاعب دولي في منتخب إنجلترا، وذلك للاشتباه في قيامه بإشهار سلاح ناري بنية التهديد بالعنف.



كما يخضع الوكيل للتحقيق أيضًا بتهمة ابتزاز وتهديد صديق اللاعب المستهدف، إلا أنه لم تُوجَّه إليه أي تهمة رسمية حتى الآن.



وذكرت الصحيفة أن الشرطة داهمت منزل الوكيل الفاخر في مقاطعة هيرتفوردشاير، والذي تُقدّر قيمته بنحو مليوني جنيه إسترليني، بعد يومين من الواقعة، حيث تم القبض عليه ومنحه لاحقًا الإفراج بكفالة في 9 سبتمبر، بشرط عدم التواصل مع اللاعب أو الاقتراب منه.



ونقلت «ذا صن» عن مصدر مقرّب من التحقيق قوله: «لقد كانت حادثة مرعبة حقاً، وأحدثت صدمة كبيرة داخل عالم كرة القدم. اللاعب كان في حالة ذعر، فمن الطبيعي أن يشعر بالخوف حين يُوجَّه سلاح ناري نحوه. لقد تصرّف بحكمة عندما أبلغ الشرطة فوراً حفاظاً على سلامته».



وأضاف المصدر أن «اللاعب تلقى دعماً كبيراً من أصدقائه وناديه، والجميع يأمل ألا تؤثر الحادثة على مستواه في المباريات القادمة»، مشيراً إلى أن «الشرطة تبحث حالياً عن الأسباب الحقيقية وراء الحادثة ودوافعها».



وأكدت الصحيفة أن السلطات فرضت قيودًا إضافية على وكيل اللاعبين الموقوف، من بينها منعه من زيارة مقرّ تدريبات النادي الذي يلعب فيه النجم المهدَّد، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة المتحدة، قبل أن يطلب لاحقًا استعادة جواز سفره مؤقتًا للسفر في رحلات كانت محجوزة مسبقًا، على أن يعيده للشرطة فور عودته.



وفي ختام تقريرها، نقلت «ذا صن» عن متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية تأكيده أن التحقيق في الحادثة ما زال جاريًا، وأن كل الفرضيات مفتوحة لحين استكمال الإجراءات القانونية.