إيرادات بايرن ميونيخ تقترب من المليار يورو

أعلن بايرن ميونيخ الألماني تحقيق رقم قياسي جديد في الإيرادات السنوية بلغ 978.3 مليون يورو، فيما تمّت إعادة انتخاب الرئيس هيربرت هاينر لفترة ثالثة مدتها ثلاث سنوات خلال الجمعية العامة للنادي.



وجاءت إيرادات الموسم 2024-2025 أعلى بنسبة 2.8% مقارنة بالموسم السابق، بينما بلغ صافي الربح 27.1 مليون يورو، منخفضاً عن 43.1 مليون يورو في 2023-2024.



وأشار الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن إلى قوة واستقرار النادي رغم تقلبات سوق الانتقالات، فيما وصل عدد أعضاء النادي إلى 432,500، الأعلى في تاريخ بايرن وأكبر من أي نادٍ آخر في العالم.