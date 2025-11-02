يواجه النجم النصراوي ساديو ماني خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مواجهة فريقه أمام نيوم (السبت) القادم، الساعة 4:50 مساء، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن، إذ ستكون مواجهة النصر عقب لقاء نيوم، ضد فريق الخليج (الأحد) 23 نوفمبر الجاري، على ملعب الأول بارك بالرياض، في الجولة التاسعة من دوري روشن.



ويعتبر اللاعب ساديو ماني أحد العناصر الأساسية في الفريق النصراوي، ويشكل ورقة مهمة للمدرب جيسوس ضمن خارطة الفريق في الموسم الحالي.



يذكر أن فريق النصر يحتل صدارة ترتيب فرق دوري روشن برصيد 21 نقطة.