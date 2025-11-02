يفتقد فريق الاتحاد خدمات المدافع دانيلو بيريرا في مواجهة الشارقة الإماراتي (الثلاثاء) القادم، 9:15 مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، وذلك عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الشرطة العراقي في الجولة الثالثة بالبطولة الآسيوية.



وسيستعيد الفريق الاتحادي الظهير الأيمن مهند الشنقيطي بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراتين أمام الأهلي الإماراتي والشرطة العراقي في الجولتين الثانية والثالثة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



وحرص المدرب كونسيساو وجهازه الفني المساعد على متابعة مباريات فريق الشارقة الإماراتي السابقة، وركز على نقاط الضعف من أجل استغلالها واعتماد الأسلوب الفني والاستقرار على التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها المواجهة المهمة في البطولة الآسيوية.



ويطمح المدرب الاتحادي كونسيساو لتحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.