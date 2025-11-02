أكد الاستشاري النفسي المهتم بالشأن الرياضي الدكتور محمد السليماني لـ«عكاظ» أن التعادل الذي خرج به فريق الاتحاد أمام الخليج في الجولة السابعة من دوري روشن يعتبر جرس إنذار حقيقياً للفريق الاتحادي، فالنتيجة لم تكن مرضية بالنظر إلى ظروف المباراة وطموحات الفريق الذي يحمل لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي.



وأوضح أن المواجهة كشفت تزايد الأخطاء الفردية والجماعية في صفوف الاتحاد، خصوصاً في الخط الخلفي، حيث تكررت الأخطاء القاتلة التي تسببت في إرباك المنظومة الدفاعية وأفقدت الفريق توازنه وأدت إلى استغلال الخليج وتسجيل بعض الأهداف.



وأضاف: «تقدم حارس المرمى الاتحادي ريكوفيتش المتكرر نحو الأمام وترك المرمى خالياً يعد سلوكاً مقلقاً ومحفوفاً بالمخاطر، إذ قد يؤدي إلى نتائج سلبية في أي لحظة، وهنا يجب ضرورة معالجة هذا الجانب فنياً للحفاظ على استقرار الخط الدفاعي وتجنب وقوع الكوارث في المباريات القادمة».



وأشار السليماني إلى أن الجماهير الاتحادية باتت تتعامل مع التعادل على أنه خيار آمن لتفادي الخسارة، في ظل القلق من فقدان النقاط والتراجع نحو المراكز السفلية في سلم الترتيب، وهو ما يعكس حالة من عدم الرضا لدى الجماهير التي اعتادت على رؤية فريقها في مراكز الصدارة وتحديداً في مربع الكبار.



وشدد السليماني على أن الاتحاد بحكم مكانته وبطولاته مطالب ببذل جهد أكبر وإظهار شخصية البطل داخل أرض الملعب، فتاريخه لا يقبل التراجع أو الاكتفاء بالنتائج المتوسطة، كما أن المدرب الجديد أوجد ملامح فريق متجانس ومنسجم بين العناصر الأساسية والبدلاء، ما يشير إلى عمل فني منظم يمكن البناء عليه في المراحل القادمة، لكنه بحاجة إلى وقت وجهد إضافي لتصحيح الأخطاء الدفاعية وتحسين استثمار الفرص الهجومية.



واختتم حديثه بقوله: «جماهير الاتحاد تنتظر أداء أقوى وأجمل في الجولات القادمة، خصوصاً أن الفريق سيواجه الكبار في مباريات حاسمة، فالعودة للمسار الصحيح تتطلب انضباطاً عالياً وجدية كاملة تعكس هوية البطل داخل الميدان».