اكتسح فريق ريال مدريد ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (السبت) على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

افتتح كيليان مبابي التسجيل للميرنغي في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، ثم عزز نفس اللاعب تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 31.

وواصل ريال مدريد تفوقه في الشوط الأول بهدف رائع سجله جود بيلينغهام في الدقيقة 44، لينهي الفريق الشوط متقدماً بثلاثية نظيفة.

وختم ألفارو كاريراس حفلة أهداف الملكي بإحراز الهدف الرابع قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

الريال يبتعد بالصدارة

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الليغا من 10 انتصارات وهزيمة واحدة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فياريال صاحب المركز الثاني.

في المقابل، واصل فالنسيا معاناته هذا الموسم بتلقي الهزيمة السادسة، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.