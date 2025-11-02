تغلب فريق بايرن ميونخ على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني «بوندسليغا».

افتتح سيرج غنابري التسجيل للبايرن بتسديدة في الدقيقة 25، ثم ضاعف نيكوس جاكسون تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ من رأسية في الدقيقة 31.

وتفاقمت معاناة ليفركوزن بعد أن سجل مدافع الفريق، لويك بادي، هدفاً بالخطأ في مرماه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

بايرن ميونخ يعزز سجله القياسي

وعزز بايرن سجله القياسي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بالفوز في أول 15 مباراة له هذا الموسم، بعد أن حطم الرقم السابق المسجل باسم ميلان (13 فوز متتالي) يوم الأربعاء الماضي بفوزه 4-1 على كولن في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 27 نقطة في صدارة البوندسليغا، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه لايبزيغ صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفركوزن عند 17 نقطة في المركز الخامس.