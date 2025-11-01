انفصال ناري بين يامال ونيكي نيكول يهزّ برشلونة

في مفاجأة هزّت الوسط الرياضي والفني معاً، أعلن اللاعب الإسباني لامين يامال انتهاء علاقته بالمغنية الأرجنتينية الشهيرة نيكي نيكول بعد شهور من الارتباط الذي لفت أنظار المعجبين حول العالم. وجاء الإعلان ليضع حدّاً لسيلٍ من الشائعات التي طاردت الثنائي في الأسابيع الماضية حول توتر العلاقة وظهور خلافات حادة بينهما.

وكشف يامال أن الانفصال تمّ «بهدوء واحترام متبادل» نافياً تماماً وجود أي خيانة أو طرف ثالث في القصة، مؤكداً أنه يكنّ تقديراً كبيراً لنيكي ويتمنى لها التوفيق. أما المغنية الأرجنتينية فقد حسمت الموقف على طريقتها، بحذف كل الصور التي جمعتها بالنجم الإسباني من حسابها على «إنستغرام»، في إشارة صريحة إلى القطيعة.

وتأتي أنباء الانفصال بعد أيام قليلة من تداول صور ليامال في ميلانو عقب مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، برفقة مجموعة من الأصدقاء وبعض العارضات، ما زاد من حدّة التكهنات حول خلافات بين الطرفين.

ويروي مقربون من الثنائي أن قصة الارتباط بين يامال ونيكول بدأت في الصيف الماضي، عندما التقى الاثنان في حفل خاص عقب احتفال عيد ميلاد المغنية لتتحول العلاقة سريعاً إلى حديث الصحافة الإسبانية والعالمية. ورغم صغر سن اللاعب (الذي لم يتجاوز 18 عاماً) فإن العلاقة بدت في بدايتها مستقرة، قبل أن تنهار فجأة وسط أضواء الشهرة والضغوط.

وأثار الانفصال موجة تفاعل واسعة على وسائل التواصل، إذ عبّر مشجعو برشلونة عن دعمهم لنجمهم الواعد، فيما اعتبر آخرون أن التجربة كانت «درساً قاسياً» في عالم الشهرة المبكرة. وبين التعاطف والانتقاد، بقي يامال محور اهتمام الجماهير التي تترقب عودته إلى الميدان بأداءٍ يوازي زخمه خارج الملعب.