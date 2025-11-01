الاتفاق ينجو من الحزم بهدف قاتل

تعادل فريق الاتفاق مع ضيفه الحزم بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وسجّل خالد الغنام الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 14، فيما أدرك الحزم التعادل عن طريق لاعبه فابيو مارتينز عند الدقيقة 63، وأضاف زميله عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 65، وتمكّن موهاو نكوتا من إحراز هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 90.



وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ11 بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى 6 نقاط في المركز الـ13.