القادسية يواجه التعاون بـ«تكتيك» جديد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تحضيراته لمواجهة التعاون، وذلك عبر الحصة التدريبية التي أُقيمت مساء اليوم (الجمعة) على ملعب النادي في الخبر، ضمن الاستعدادات النهائية لخوض مباراة التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وشهدت التدريبات تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بعمليات الإحماء والتهيئة البدنية، أعقبها تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية التي تهدف إلى رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، إضافة إلى مناورة فنية طبّق خلالها المدرب الإسباني ميشيل الأسلوب الذي سيتبعه في المباراة.



وعقب نهاية المران، غادرت بعثة الفريق إلى مدينة بريدة استعداداً للمباراة، وسط معنويات عالية ورغبة كبيرة في مواصلة تقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقع الفريق في جدول الترتيب.



ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 14 نقطة بعد مرور 6 جولات، محققاً 4 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، حيث يسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد حضوره القوي هذا الموسم.