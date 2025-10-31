أعاد المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب كتابة التاريخ من جديد بعد أن توّج اليوم بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب (البحرين 2025)، عقب فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (29 – 28) في اللقاء الختامي الذي أُقيم على صالة أم الحصم بالعاصمة البحرينية المنامة، وسط حضور جماهيري كبير ساند الأخضر حتى لحظة التتويج.



وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والندية منذ دقائقها الأولى وحتى صافرة النهاية، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بنتيجة (15 – 13)، قبل أن يواصل تألقه في الحصة الثانية ويتمسك بأفضليته حتى حسم اللقاء بفارق هدف، ليصعد إلى منصة الذهب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه.



ويُعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ مشاركات المنتخبات السعودية لكرة اليد في الدورات الآسيوية بمختلف فئاتها، والثاني على مستوى اللعبة بعد برونزية «آسياد بكين 1990»، ليمنح الأخضر الشاب الرياضة السعودية إنجازاً تاريخياً جديداً، ويرفع رصيد المملكة في الدورة إلى (21) ميدالية، منها (5) ذهبيات و(4) فضيات و(12) برونزية.



وشهدت مراسم التتويج حضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة الرياضية السعودية المشاركة في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد،، الذي توّج لاعبي المنتخب بالميداليات الذهبية إلى جانب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر ذياب.



وفي إنجاز آخر، حقق المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية الميدالية الذهبية الثانية له في الدورة، بعد فوزه بالمركز الأول في منافسات لعبة (Rocket League) للفرق، بمشاركة اللاعبين صالح باخشوين، وهشام القاضي، ويزيد باخشوين، الذين تفوقوا على منتخب عُمان بـ3 أهداف دون مقابل في نصف النهائي، قبل أن يكرروا النتيجة ذاتها أمام الأردن في النهائي.



من جهة أخرى، سجّل لاعب المنتخب السعودي للمصارعة الشاطئية وليد المولد اسمه في سجلات التاريخ الرياضي السعودي أول لاعب يحقق ميدالية آسيوية في رياضة المصارعة الشاطئية، عقب فوزه ببرونزية وزن (90 كغم) بتفوقه على لاعب منتخب فيتنام في لقاء تحديد المركز الثالث.