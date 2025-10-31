الأهلي يخيب آمال جماهيره بتعادل مع الرياض

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة الأهلي والرياض التي أقيمت اليوم بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).



وسجل هدف الأهلي اللاعب توني عند الدقيقة (90+1) من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما سجل هدف التعادل للرياض اللاعب توزي من ركلة جزاء عند الدقيقة (90+11) من الوقت بدل الضائع.



وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى (13) نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الرياض إلى (7) نقاط في المركز الثاني عشر.