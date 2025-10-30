العُلا يعزز صدارته وأبها وصيفاً في دوري الدرجة الأولى للمحترفين

اختُتمت منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، التي أُقيمت على مدى 3 أيام وشهدت إقامة 7 مباريات، فيما تأجلت مباراتا الباطن مع الجبيل، والفيصلي مع الزلفي إلى وقت لاحق لمشاركة فريقي الباطن والزلفي في دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وفي ختام مباريات الجولة، تعادل الجبلين مع الأنوار بنتيجة (1 - 1)، ليرفع الجبلين رصيده إلى (11) نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الأنوار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر.



وحقق الرائد فوزاً عريضاً على ضيفه الجندل بنتيجة (4 - 1)، ليصل إلى 11 نقطة في المركز السابع، بينما بقي الجندل عند 8 نقاط في المركز العاشر.



وكانت الجولة قد انطلقت الاثنين، حيث واصل العلا صدارته لجدول الترتيب بعد فوزه الكبير على مضيفه الطائي بنتيجة (5 - 1)، رافعاً رصيده إلى (16) نقطة، فيما توقف رصيد الطائي عند 5 نقاط في المركز الـ14، وارتقى أبها إلى المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه العربي بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى (13) نقطة، مقابل 8 نقاط للعربي في المركز التاسع.



وحسم التعادل الإيجابي (3 - 3) قمة مباريات الجولة بين العروبة والدرعية، بعدما قلب الدرعية تأخره بنتيجة (1 - 3) إلى تعادل مثير في الدقائق الأخيرة، في مباراة شهدت تألق اللاعب نوانكو سيمون الذي سجل ثلاثية العروبة (هاتريك) ليرفع رصيده إلى (10) أهداف متصدراً قائمة هدافي الدوري.



وبهذه النتيجة رفع العروبة رصيده إلى (13) نقطة متراجعاً إلى المركز الثالث خلف أبها بفارق الأهداف، فيما رفع الدرعية رصيده إلى (11) نقطة في المركز الخامس.



وفي باقي اللقاءات، فاز جدة على ضيفه العدالة بهدف دون مقابل، رافعاً رصيده إلى (12) نقطة في المركز الرابع، بينما بقي العدالة عند 4 نقاط في المركز الـ15. كما حقق البكيرية فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة بنتيجة (2 - 1)، ليصل إلى 9 نقاط في المركز الثامن، فيما بقي الوحدة في المركز الأخير بنقطة واحدة.