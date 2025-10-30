الغواسيل يستبعد حدوث مفاجأة أمام الهلال

اعترف مدرب الشباب «إيمانول الغواسيل، بصعوبة مواجهته القادمة أمام الهلال في الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي روشن، مستبعداً تحضير مفاجأة في اللقاء، مؤكدًا أن الهلال فريق قوي يضم لاعبين مميزين، وسيكون التركيز على الفريق ككل وليس على لاعب بعينه، وقال:«هذا اللقاء يعد اختبارًا صعبًا للغاية، حيث نواجه فريقًا يملك لاعبين ذوي مواصفات فنية رائعة» وأضاف:«لاعبو فريقي يحتاجون إلى تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب والحضور الذهني طوال الـ 90 دقيقة للخروج بنتيجة إيجابية»، مشيراً إلى أن الفريق لعب مباراة قبل يومين، وتعرض بعض اللاعبين للإرهاق، كما أن الإصابات حالت دون مشاركة المصابين، حيث لم يتمكنوا من استعادة لياقتهم بشكل كامل ليكونوا جاهزين للمباراة، بعكس الفريق الخصم «الهلال» الذي قد أراح العديد من لاعبيه في مباراة الكأس، مما سيمنحهم جاهزية أفضل، كاشفًا عن أن مهاجم فريقه عبدالرزاق حمدالله لم يكن جاهزًا تمامًا لمباراة الغد، لأنه في مرحلة التعافي من الإصابة، ولن يتم المخاطرة به، وقال: «غياب اللاعبين حمدالله والعثمان وكارلوس له تأثير على الأداء الهجومي، لكن الفريق يملك لاعبين آخرين قادرين على التسجيل، مثل جوش»،