بمشاركة 48 منتخباً.. قطر جاهزة لمونديال الناشئين

أكدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة بقطر، جاهزية دولة قطر لاستضافة نسخة تاريخية من مونديال الناشئين الذي يقام في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر القادم.



وخلال مؤتمر صحفي، كشف مسؤولو اللجنة المحلية المنظمة معلومات رئيسية عن البطولة المرتقبة، تناولت التحضيرات التشغيلية، والإجراءات الشاملة لتوفير تجربة استثنائية للمنتخبات المشاركة والمشجعين من قطر والمنطقة وأنحاء العالم.



وتعتبر كأس العالم تحت 17 سنة أول بطولة كأس عالم تضم ​​48 منتخبا، وستشهد إقامة 104 مباريات مع ما يصل إلى 8 مباريات يوميا. وتقام جميع المباريات في 8 ملاعب في مجمع المسابقات في أسباير زون، مركز التميز الرياضي في قطر والمنطقة، فيما يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية.



وأعلن منظمو البطولة أن مونديال الناشئين المرتقب استقطبت اهتماما عالميا واسعا، مع تأكيد أكثر من 500 مؤسسة إعلامية من 65 دولة مشاركتها في تغطية الحدث الرياضي.



واحتفالا بمونديال الناشئين، ستقام منطقة مخصصة للمشجعين تشهد مباريات في لعبة كرة القدم، ومناطق للألعاب الإلكترونية، وعروضا ترفيهية وثقافية تعكس جوانب من التراث القطري الأصيل والتنوع الغني لثقافات الدول للمنتخبات المشاركة في البطولة، مما يثري الأجواء الاحتفالية في أيام المباريات.



وبما يتوافق مع التزام اللجنة المحلية المنظمة بتعزيز الاستدامة البيئية، أعلن المنظمون أن البطولة ستقام وفقا للممارسات البيئية التي تم اعتمادها في كأس العالم قطر 2022، بما في ذلك برامج شاملة لإدارة النفايات وإعادة التدوير. ويمكن للمشجعين من ذوي الإعاقة الاستفادة من خدمات الإتاحة وسهولة الوصول بما في ذلك خدمة التعليق الوصفي السمعي لعدد من المباريات، إضافة إلى غرف المساعدة الحسية في منطقة المشجعين.



وتضمن شبكة المواصلات الحديثة في دولة قطر تجربة تتميز بالراحة وسهولة الوصول لجميع المشجعين، إذ توفر محطة المدينة الرياضية على الخط الذهبي في مترو الدوحة، وصولا مباشرا إلى أسباير زون، كما تم تخصيص مناطق لتحميل وتنزيل المشجعين الراغبين باستخدام تطبيقات النقل الخاصة وسيارات الأجرة. وتتوفر مواقف للمشجعين الراغبين باستخدام سياراتهم الخاصة، مع مواقف مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، إلى جانب توفر سيارات أجرة ملائمة للمشجعين من مستخدمي الكراسي المتحركة من خلال تطبيق كروه.



ويشارك 500 متطوع من قطر في دعم العمليات التشغيلية للبطولة، بما يجسد قيم التعاون والعطاء التي تميز نهج قطر في استضافة الأحداث العالمية الكبرى.



ويشكل مونديال الناشئين قطر 2025 أول نسخة من 5 متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029، مما يعكس التزام الدولة طويل الأمد بتطوير كرة القدم للناشئين على الساحة العالمية وترسيخ مكانة الدولة كعاصمة للرياضة العالمية.