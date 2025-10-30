الأهلي يستضيف الرياض في افتتاح الجولة الـ 7

تنطلق اليوم (الخميس) الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، بإقامة 9 مواجهات بين فرق المسابقة على مختلف ملاعب المملكة، في سباق على صدارة الترتيب ومتابعة جماهيرية كبيرة.



وتفتتح الجولة بثلاث مواجهات، ويلتقي فريق ضمك مع نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ويواجه الأهلي فريق الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن فيصل الرياضية في جدة، ويستضيف الخلود ضيفه نيوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.



وتستكمل المواجهات غداً (الجمعة)، بإقامة ثلاث مواجهات أخرى، إذ يلتقي الأخدود مع النجمة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، فيما يواجه الهلال فريق الشباب على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ويحل الحزم ضيفًا على الاتفاق على ملعب «إيجو» في الدمّام.



وتختتم الجولة يوم السبت بمواجهات التعاون ضد القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويواجه الخليج الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والنصر يلتقي الفيحاء في ملعبه الأول بارك بالعاصمة الرياض.



يذكر أن التنافس على صدارة الدوري بلغ أشده، إذ لا يزال النصر متصدرًا جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه التعاون بـ 15 نقطة، ثم الهلال بـ14 نقطة، فيما يتصدر جواو فيليكس لاعب النصر قائمة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، يليه جوشوا كينغ لاعب الخليج بـ7 أهداف، فيما يحل كريستيانو رونالدو قائد النصر وجوليان كينونيس مهاجم القادسية في المركز الثالث بـ6 أهداف لكلٍ منهما.