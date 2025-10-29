سحبت قرعة ربع نهائي كأس الملك، أمس (الأربعاء)، وأسفرت عن مواجهات ساخنة ومثيرة، إذ يستضيف فريق الخلود نظيره الخليج على مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وستجمع مواجهة (الكلاسيكو) فريقي الاتحاد والشباب على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يواجه فريق الهلال نظيره الفتح على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ويستضيف فريق الأهلي نظيره القادسية على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وتأهل للدور ربع النهائي الاتحاد «حامل اللقب»، والقادسية «الوصيف» في الموسم الماضي، والهلال، والأهلي، والشباب، والخليج، والفتح، والخلود.



وتأهل القادسية بالفوز على الحزم 3-1، والشباب بالانتصار على الزلفي 1-0، والهلال بالفوز 1-0 على الأخدود، والاتحاد بالانتصار على النصر 2-1، والخليج بالفوز 5-3 على التعاون (بضربات الترجيح)، والفتح بالانتصار 2-0 على الرياض، والخلود بالفوز 1-0 على النجمة، والأهلي بالانتصار 3-0 على الباطن. وتقام مباريات دور الثمانية يومي الجمعة والسبت 28 و29 نوفمبر القادم.