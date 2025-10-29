7 عوامل ساهمت في فوز الاتحاد على النصر

أكد الاستشاري النفسي والمهتم بالشأن الرياضي الدكتور علي حمدان لـ«عكاظ» أن فوز الاتحاد على النصر في دور الـ16 بكأس الملك تحقق نتيجة ثمرة سبعة عوامل رئيسية صنعت هذا الانتصار الكبير في «كلاسيكو الكأس»، وهي:



أولا: الروح القتالية العالية، فالاتحاد دخل المباراة بروح عالية وبإصرار واضح منذ الدقائق الأولى، حيث ظهر اللاعبون بعزيمة قوية لتحقيق الفوز دون تأثر باسم المنافس أو قوة عناصره.



ثانيا: العزم رغم النقص العددي، فطرد لاعب الاتحاد أحمد الجليدان لم يضعف الفريق، بل زاد من إصرارهم على التحدي والقتال، وهذه الروح الجماعية كانت من أبرز مفاتيح الانتصار.



ثالثا: قراءة المدرب الذكية، إذ تعامل المدرب البرتغالى سيرجيو كونسيساو بذكاء مع مجريات المباراة بعد الطرد، حيث تمكن من سد الثغرات وتنظيم خطوط الفريق، مع الحفاظ على توازن الأداء الدفاعي والهجومي.



رابعا: صلابة الدفاع وتألق ريكوفيتش، فالدفاع الاتحادي كان في قمة تركيزه، كما أن الحارس ريكوفيتش تألق في التصدي للهجمات الخطرة والمباغتة من لاعبي النصر، مما حافظ على تماسك الفريق وثقته بنفسه.



خامسا: جمهور الاتحاد والدعم المعنوي، فجمهور الاتحاد لعب دورا حاسما وكبيرا رغم أن اللقاء خارج أرضه، حيث لم تتوقف أصوات التشجيع والمساندة، فكانوا «اللاعب رقم 12» الذي أشعل حماس الفريق طوال المباراة.



سادسا: روح الفريق الواحد، إذ قدم الاتحاد مثالًا رائعًا في اللعب الجماعي، خصوصا في خطي الوسط والهجوم، حيث اتسم الأداء بالانسجام والتفاهم في التمريرات والتحركات وصناعة الفرص.



سابعا: الحسم في الوقت الأصلي، إذ حرص اللاعبون على إنهاء المباراة في وقتها الأصلي دون اللجوء للأشواط الإضافية أو ضربات الترجيح، ويعكس ذلك تركيزهم العالي وثقتهم بقدرتهم على الفوز. وتابع: «منذ انطلاق المباراة ظهر حكم الساحة بثقة عالية وتمركز دقيق في الملعب، ما ساعده على اتخاذ قرارات صحيحة في لحظات حاسمة، وقد أدار مجريات اللقاء بحكمة، متجنبًا الانفعال أو التسرع في إطلاق الصافرة، رغم احتدام المنافسة والاحتجاجات من لاعبي الفريقين في بعض المواقف، كما تميز بقدرته على ضبط الإيقاع العام للمباراة، خصوصا بعد طرد لاعب الاتحاد الجليدان في الشوط الثاني، إذ حافظ على توازن القرارات دون أن يتأثر بالضغط الجماهيري أو بتقدم أحد الفريقين، كما كانت إنذاراته دقيقة ومستحقة، عكست متابعة دقيقة لسير اللعب دون إفراط أو تفريط». وخلص د. حمدان إلى القول:«فوز الاتحاد على النصر لم يكن مجرد انتصار في مباراة، بل تجسيد لروح البطل التي لا تنكسر حتى في أصعب الظروف، وبذلك فإن هذا الفوز هو بداية مرحلة جديدة تتطلب من الفريق المحافظة على المستوى العالي وتطويره بشكل مستمر، فطموح البطل يقاس بقدرته على الثبات والاستمرارية وليس بمجرد تحقيق انتصار كبير واحد».



