هذه حقيقة ملعب ناطحة السحاب

كشفت صحيفة «ذا صن البريطانية»، أن الملعب الذي تعمل المملكة على إنشائه هو ملعب الأمير محمد بن سلمان، ضمن مشروع مدينة القدية الترفيهية قرب الرياض، وليس في نيوم كما أشيع، إذ سيقام على ارتفاع 200 متر فوق منحدر جبلي، وليس على قمة ناطحة سحاب. ووفقا لشركة القدية للاستثمار QIC، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيعد الملعب من «أكثر المنشآت الرياضية تطورا في المنطقة»، إذ يتسع لنحو 45 ألف متفرج، ويتميز بوجود سقف وملعب قابلين للطي، إلى جانب شاشة LED ضخمة تمتد لمئات الأمتار لتمنح الجماهير تجربة تفاعلية بانورامية مطلة على مدينة الرياض، بحسب صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.



ويهدف المشروع إلى «إعادة تعريف مفهوم الملاعب الرياضية التقليدية»، ويتوقع أن يصبح المقر المستقبلي لناديي النصر أو الهلال، إضافة إلى كونه أحد الملاعب الرئيسية ضمن استعدادات السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT».



وبينما لم تصدر الجهات الرسمية السعودية أي تأكيد حول صحة هذه التصاميم، يرى مراقبون أن انتشار مثل هذه التصورات يعكس الطموح السعودي في تطوير مشاريع رياضية ومعمارية غير مسبوقة استعدادا للبطولات العالمية القادمة.



وكانت المملكة كشفت العام الماضي 15 تصميما مقترحا لملاعب عالية التقنية، لتلبية متطلبات البطولة القادمة، بالتوازي مع استعدادها لاستضافة كأس آسيا 2027.