ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
تابعوا عكاظ على
Google News Account

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.


وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.


حضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، والمستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز طربزوني، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

أخبار ذات صلة
 
14 ميدالية للمنتخبات السعودية في ألعاب البحرين الآسيوية
14 ميدالية للمنتخبات السعودية في ألعاب البحرين الآسيوية
الشباب يكسب الحزم بصعوبة ويلحق بركب المتأهلين في كأس الملك
الشباب يكسب الحزم بصعوبة ويلحق بركب المتأهلين في كأس الملك