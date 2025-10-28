رفعت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة «البحرين 2025» رصيدها من الميداليات إلى 14 ميدالية، بعد أن أضاف لاعب المنتخب السعودي للهجن، الهجان وسمي البلوي برونزية جديدة، ومثله لاعب أخضر رفع الأثقال عبدالله المحيميد الذي نجح في خطف ميدالية برونزية أخرى في منافسات اليوم.



وتوّج نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين رئيس الهيئة العامة للرياضة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق الهجن.



وجاءت ميدالية البلوي بعد إحرازه المركز الثالث في مسابقة فردي الهجن للشباب، التي جرت اليوم في ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالمنامة، ونالت الإمارات المركزين الأول والثاني في المسابقة ذاتها التي شهدت مشاركة (13) دولة آسيوية، أمّا البرونزية السعودية الثانية التي أضيفت لرصيد المنتخبات السعودية في حصاد هذا اليوم وأحرزها لاعب أخضر رفع الأثقال عبدالله المحيميد، فقد كانت في مسابقة الخطف لوزن (65) كغم، بعد أن رفع (122) كغم، فيما نالت كوريا الشمالية المركز الأول بـ(124) كغم، وذهب المركز الثاني لكازاخستان بـ(123) كغم.



وعلى صعيد ثلاثي كرة الطاولة فاز ثلاثي فريق السعودية لكرة الطاولة؛ عبدالرحمن الطاهر، ونهال القحطاني، وسعود الطاهر، في لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للفردي، وجاءت نتائج الفوز بتغلب سعود على اليمني وسام بخة بثلاثة أشواط نظيفة، وبالنتيجة ذاتها فازت نهال القحطاني على الكمبودية سوكون، والطاهر عبدالرحمن على اللبناني رامز الدقدوقي.